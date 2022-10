Post tussen Taghi en Mohammed B. preventief stoppen onmogelijk

Weerwind begrijpt wel ‘dondersgoed’ de vraag of dit kan, die VVD-Kamerlid Ulysse Ellian stelde. ,,Ik wil het wel maar ik kan het niet”, aldus de minister. Volgens de huidige wet mag alleen bepaald contact worden gestopt, nadat is gebleken dat brieven niet toelaatbare inhoud bevatten. Maar dan moeten bijvoorbeeld brieven wel eerst worden gelezen. De minister benadrukt dat dit nu ook gebeurt, en dat in het geval van twijfel de post niet wordt doorgestuurd.