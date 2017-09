Premier Hongarije weigert opname asielzoekers

Quote De strijd begint pas Péter Szijjártó, Minister Buitenlandse Zaken Hongarije ,,Totaal onaanvaardbaar. Het Hof bedrijft politiek en verkracht de Europese wetten", stelt Orbáns minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó. Brussel en Boedapest zitten elkaar zo opnieuw fel in de haren. ,,De strijd begint pas", aldus Szijjártó. ,,We zullen elk juridisch middel aangrijpen om te zorgen dat niemand hiernaartoe komt tegen de wil van het Hongaarse volk."

Volgens critici proberen hij en Orbán hun positie bij de volgende verkiezingen al veilig te stellen. De reactie uit Brussel liet geen vijf minuten op zich wachten. ,,We kijken het nog een paar weken aan en stappen dan naar de rechter", aldus Eurocommissaris van Migratie Dimitris Avramopoulos, zelf een Griek. ,,Hongarije is juridisch en moreel verplicht de afgesproken solidariteit in praktijk te brengen." En dat geldt ook voor andere Oost-Europese landen die nog nauwelijks of geen asielzoekers opnemen.

Spreiding

De ruzie gaat over de spreiding van 120.000 asielzoekers (later bijgesteld naar 98.000) uit Italië en Griekenland, die de afgelopen twee jaar compleet onder de voet werden gelopen. Duizenden migranten zaten maanden vast in al dan niet geïmproviseerde kampen met nauwelijks verwarming en sanitair. Na veel gesoebat besloten de 28 lidstaten najaar 2015 op voorstel van Brussel om de twee zuidelijke landen te hulp te snellen en een aanzienlijk deel van 'hun' asielzoekers te spreiden over de rest van Europa.

Er waren meer Oost-Europese landen die grote moeite hadden met dit spreidingsbesluit, maar alleen Hongarije en Slowakije stapten naar de rechter, die gisteren hun bezwaren afwees. Volgens het Hof is het spreidingsbesluit volledig volgens de regels genomen en moet het nu gewoon worden uitgevoerd. Ook stelde het Hof zelf vast dat er in Italië en Griekenland sprake is van een noodsituatie.

De Europese Commissie heeft ontzettend hard moeten trekken aan de herplaatsing, want ook sommige West-Europese landen namen maar mondjesmaat asielzoekers op. Na bijna twee jaar zijn er nog geen 28.000 herplaatst. Griekenland en Italië, die met de grote mep bleven zitten, legden dat uit als een gebrek aan solidariteit.

Daling

De kwestie zorgde voor stevige oost/west-tegenstellingen binnen Europa. Behalve Hongarije en Slowakije stemden ook Tsjechië en Roemenië tegen het spreidingsbesluit. Zij steunden bovendien samen met Polen de beroepszaak in Luxemburg. Overigens zijn de aantallen asielzoekers die moeten worden herplaatst aanzienlijk lager dan eerst gedacht. Door het afsluiten van de Balkanroute, de asieldeal met Turkije en het verscherpte toezicht op de Egeïsche en Middellandse Zee is de migratie al scherp gedaald. Volgens Avramopoulos wachten in Griekenland nog zo'n 4.800 mensen op herplaatsing, in Italië nog zo'n 7.200.

Quote Solidariteit in Europa kan geen een­rich­tings­ver­keer zijn christen- en sociaaldemocraten en Groenen Politieke partijen in het Europese Parlement zijn blij met de uitspraak van het Hof. ,,Solidariteit in Europa kan geen eenrichtingsverkeer zijn'', aldus christen- en sociaaldemocraten en Groenen. Zij vinden het ongehoord dat Orbán wel in Brussel aanklopt voor geld om hekken te bouwen, maar zelf niet één asielzoeker opneemt.