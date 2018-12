Premier May strijdvaardig: ‘Ik vecht met alles wat ik heb om aan te blijven’

update/videoDe Britse Conservatieven stemmen vandaag over de vraag of zij nog wel vertrouwen hebben in hun leider, premier Theresa May. Zij is vastbesloten om aan te blijven. ,,Een verandering van leiderschap zou nu een gevaar zijn voor ons land.’’

,,Ik zal vechten voor de vertrouwensstem met alles wat ik heb’’, zei ze vanochtend in een toespraak voor haar ambtswoning aan Downing Street 10. Een nieuwe leider en premier kiezen zal volgens May niets veranderen, alleen maar tijd kosten en de Brexit-onderhandelingen in gevaar brengen. ,,Dit veroorzaakt onzekerheid en een groot risico voor de toekomst van Groot-Brittannië’'. Volgens de premier heeft alleen de oppositie baat bij de verdeeldheid binnen de Conservatieven. ,,Ik sta klaar om de taak af te maken.''

Stemming

Vanochtend bleek dat er voldoende partijleden zijn die de vertrouwenskwestie aan de orde willen stellen.

Als May vanavond niet voldoende steun krijgt, zal ze zich terug moeten trekken als leider van de partij en automatisch moeten aftreden als premier van Groot-Brittannië. De Conservatieven kunnen dan een nieuwe leider en premier kiezen.

Volledig scherm Theresa May. © EPA Aanleiding voor de vertrouwensstemming is het akkoord dat May met de EU sloot over de brexit. Het conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg diende in november als eerste een brief in waarin hij het vertrouwen in May opzegt. Er zijn 48 indieners nodig om een stemming te houden en dat is nu dus het geval. De stemming vindt vanavond tussen 19.00 en 21.00 uur plaats.

Europese tour

Theresa May’s tour langs Europese regeringsleiders, zoals Mark Rutte en Angela Merkel, werd in eigen land met vertwijfeling gevolgd. Er is één ding waar bijna alle partijen, en het volk, het wel over eens zijn: May en haar regering maken er een potje van.

De missie van May is dan ook zo goed als onmogelijk: ze moet de scheidingsdeal zo ingrijpend aanpassen dat de conservatieve brexiteers én gedoogpartner DUP zich weer achter haar scharen. De EU veegde die hoop direct van tafel: over het akkoord wordt niet meer onderhandeld. Het beste waar ze op kan hopen is dat de EU haar tegemoetkomt door wat niet-juridisch bindende toezeggingen te doen. Maar dat zal niet genoeg zijn om alle rebellen in eigen gelederen te overtuigen.



De frustratie onder Britse politici is groot: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom liet May zich zo verrassen? Wat denkt ze nog voor elkaar te krijgen bij de EU die zo eensgezind blijkt in de onderhandeling? En het belangrijkste: hoe denkt ze in ‘s hemelsnaam haar deal nog door het parlement te krijgen?

Quote Als ons land eindigt met een No Deal-brexit, dan liggen de schuld en verantwoor­de­lijk­heid volledig bij de regering en in het bijzonder bij de premier Labourparlementariër Angela Smith.

Schamper