Premier Rutte: Afschaffen dividendtaks heroverwegen

,,De afschaffing van de dividendbelasting is onderdeel van een breder belastingplan. Dat heeft als doel om banen te behouden en aan te trekken. Het is belangrijk voor zowel grote als kleine bedrijven", aldus Rutte, die ietwat cryptisch toelicht dat de maatregel niet alleen voor Unilever is, maar dat de keuze van het bedrijf wel relevant is voor de heroverweging.



Rutte noemt de beslissing van Unilever 'uiteraard een teleurstelling'. De regeringspartijen gaan zich 'de komende weken' nog eens buigen over het 'gehele pakket voor het bedrijfsleven', aldus de premier, die zijn woorden nauwkeurig koos.



Unilever maakte vanmorgen bekend de verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam voorlopig in de ijskast te zetten. Extra pijnlijk is de sneer van Topman Paul Polman, die zegt dat de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting tot dit besluit heeft geleid. Een deel van de Britse aandeelhouders vond het hierdoor niet in hun belang om voor de verhuizing te stemmen.