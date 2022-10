Premier Rutte ‘echt onder de indruk’ van Britse collega Truss na ‘fantastische ontmoeting’

Het was voor het eerst sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte in 31 januari 2020 (brexit) dat een Brits premier op een bijeenkomst aanwezig was waar ook de leiders van de 27 EU-landen waren. Voor Rutte was het de eerste kennismaking met Truss.



De komst van Truss naar de top van de zogenoemde nieuwe Europese Politieke Gemeenschap tellen voor de organisatoren als een belangrijk succes. De nieuwe premier liet zich eerder kritisch uit over het initiatief. De Britse regering, die nog volop ruziet met de Europese Unie over de nasleep van de brexit, is ervoor beducht in een EU-project terecht te komen. Maar dat is ook niet de bedoeling van het nieuwe overlegplatform, haast ook Rutte zich keer op keer te verzekeren.