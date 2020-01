Premier Rutte en minister Schouten samen met boeren en natuurclubs om tafel

Bijbeta­ling dreigt voor miljoenen medicijnge­brui­kers

27 januari Miljoenen mensen lopen het risico dat ze in de loop van volgend jaar ineens moeten bijbetalen voor het medicijn bij de apotheker dat ze nu vergoed krijgen. Die extra bijdrage is meestal maar enkele tientjes per jaar, maar kan in sommige gevallen oplopen tot vele honderden euro’s.