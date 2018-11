Premier Rutte: Klootzakken pakken achter bedreiging Van den Heuvel

Rutte: Demonstre­ren bij Sint mag uiteraard, maar het hoeft niet per se

15:27 Er wordt niet getoornd aan het recht op demonstratie rond Zwarte Piet, ook komt er geen tijdelijke inperking in de weken voor Sinterklaas. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag tijdens het wekelijke Vragenuurtje. Hij benadrukt echter wel dat dat mensen niet per se gebruik hoeven te maken van dat recht in die periode.