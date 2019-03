Premier Rutte noemt meldpunt Forum ‘bizar’

Minister bezorgd over ontslagen bij vakbond; belangrij­ke polderpart­ner

12:10 Minister Koolmees (Sociale Zaken) is bezorgd over de ontslagen bij vakorganisatie FNV. ,,Ondanks dat ik vaak van mening met ze verschil, bijvoorbeeld over de pensioenen, vind het belangrijk dat de vakbeweging een grote rol blijft spelen in het Nederlandse poldermodel.”