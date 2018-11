Premier Rutte over omstanders die reanimatie filmen: Totaal onacceptabel

Het Facebookbericht van de agent van bureau Jan Hendrikstraat is ruim 3300 keer gedeeld. Hij beschrijft daarin dat de echtgenote van de man die in een restaurant wordt gereanimeerd, tot haar verbijstering ziet dat een hele groep toeschouwers voor het raam staat terwijl de AED elektrische stoten uitdeelt: ,,Dit kan toch niet waar zijn?’’ Een aantal van hen maakte foto’s en filmpjes met hun smartphones.



,,Dit is niet alleen de politiek, dit is ook de samenleving. Ouders moeten hun kinderen opvoeden’’, zegt Rutte. ,,Ik zou mijn kinderen vragen: ,,heb jij daar iets mee te maken gehad?’’ Rutte kende de concrete kwestie niet en zou zich op de hoogte stellen.