'Prijs medicijn tegen spierziekte moet 85 procent dalen'

Man eist adres Rutte en bedreigt VVD-voorlichter

11:38 Een 20-jarige Rotterdammer heeft een persvoorlichter van VVD bedreigd toen hij wilde achterhalen waar premier Mark Rutte op dat moment was. Het incident vond plaats in juli van vorig jaar. De 20-jarige Wishal K. zei door de telefoon: ,,Ik wil weten waar Mark Rutte is. Ik zou het maar zeggen, want anders krijg je een mes op je strot.''