Prijsplafond op energie: gemiddeld gezin hoeft niet meer dan 290 euro per maand te betalen

Het kabinet is nog niet helemaal klaar met het maken van de maatregel. Energiebedrijven verwachten komende maand meer duidelijkheid te hebben. In elk geval gaat er vanaf 1 januari een maximale prijs gelden voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kilowattuur stroom die wordt gebruikt. Gedacht wordt aan een prijs van maximaal 1,50 euro voor een kuub gas en 70 cent voor een kilowattuur elektriciteit, maar die bedragen kunnen de komende weken nog veranderen.

Mocht dit de uitkomst worden dan betaalt een gemiddeld huishouden 1800 euro per jaar voor gas en 1680 euro per jaar voor elektriciteit, inclusief belastingen. Per maand komt de totale rekening voor zo'n huishouden dan op 290 euro.

Schatkist

De verwachting is dat zo’n 60 procent van de huishoudens niet meer gas en elektriciteit verbruikt dan het aangegeven plafond. Zij zijn daardoor naar schatting 2280 euro per jaar goedkoper uit dan wanneer er niet zou zijn ingegrepen.

Maar die schatting is wel met een heel grote slag om de arm, omdat nog onduidelijk is hoe de gasprijs zich in de toekomst ontwikkelt. Daardoor is ook nog moeilijk te zeggen hoeveel het prijsplafond de schatkist gaat kosten, al houdt minister Sigrid Kaag van Financiën rekening met een bedrag van 15 miljard euro.