Prinsjesdag, het jaarlijkse familie-uitje voor politici

Wilders: Er is geld, geef het meteen terug

17:56 Koning Willem-Alexander zei in de troonrede dat we allemaal moeten profiteren van de economische groei. De politici zijn het daarmee eens maar zien dat er nu nog grote verschillen zijn. ,,Hoge eigen risico voor zieken, dat profiteer je niet echt mee'', aldus Marianne Thieme voor de camera van het AD. En ook Geert Wilders ziet het huidige beleid niet positief in. ,,Het geld klotst tegen de plinten. Er is geld, geef het meteen terug.'' Alle reacties in de video.