Psychische hulp bij humanitaire ramp: ‘Net zo belangrijk als voedsel en water’

Al op jonge leeftijd merkte Sigrid Kaag hoe men zich op basis van de buitenkant kan vergissen in de binnenkant van de mens. Ze groeide op met een vader die zwaar depressief was; zelfs werd opgenomen. Maar daar werd nauwelijks over gesproken. ,,Het was begin zeventiger jaren... Dat deed niemand in die tijd. Ik heb ook gezien hoe mijn vader nooit ergens terecht kon met zijn verhaal. Ik denk dat prins Claus een belangrijke rol heeft gespeeld in het bespreekbaar maken van depressie en om de schaamte die mensen ervoeren weg te nemen.”