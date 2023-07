PvdA en GroenLinks willen samen verkiezingen in, maar zwijgen over wie lijsttrekker wordt

Leden van PvdA en GroenLinks stemmen nog deze week over de vraag of beide partijen met een gezamenlijke lijst en programma de verkiezingen in gaan. In dat geval komt er ook één lijsttrekker. Maar of dat bijvoorbeeld Frans Timmermans zou moeten worden, daarover houden partijkopstukken nog even hun mond.

,,Het is aan de leden te bepalen hoe wij verder gaan”, zei GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom tijdens een persconferentie in Den Haag. ,,Wij zijn er klaar voor.” Volgens PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent bestaat er bij de leden ‘een diepe wens om de krachten te bundelen’. De leden krijgen zeven dagen de tijd om zich uit te spreken. Op 17 juli sluit de stembus.

Politiek leiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) namen alvast een voorschot op de uitkomst. Kuiken zegt te gaan voor ‘een links kabinet en een linkse premier’. Volgens Klaver is een ‘verenigd links’ nodig, omdat het parlement in zijn ogen door het grote aantal fracties ‘minder krachtig is geworden’. Beiden zwijgen vooralsnog over hun eigen ambities en willen ook niet zeggen wie hun gedroomde lijsttrekkerskandidaat is.

Wel richten zijn hun pijlen op VVD-leider Mark Rutte, die volgens Kuiken ‘uit eigen gewin’ zijn vierde kabinet heeft opgeblazen. Zij noemt hem ‘onbetrouwbaar’ en wil niet meer in een kabinet met Rutte zitten: 'Nee, want Rutte is uitgeregeerd'. Klaver wilde zover nog niet gaan, maar volgens hem is Rutte wel ‘zijn ambt onwaardig’.

De stap van beide partijen komt niet als een verrassing. Klaver schreef na de kabinetsval al in een mail naar leden dat hij voorstander is van één lijst. De achterban van beide partijen dwong eerder al af dat bij nieuwe verkiezingen de leden zich mochten uitspreken over gezamenlijke deelname. Dat zou ook kunnen via een ledencongres, maar daar wordt niet voor gekozen. Op zo’n congres komen doorgaans vooral actieve partijleden, maar PvdA en GroenLinks willen dat alle leden mogen meebeslissen.

Krachtenbundeling

In de aanloop naar de Statenverkiezingen hield GroenLinks al een partijreferendum over de vraag of er met de PvdA een gezamenlijke Eerste Kamerfractie gevormd zou worden. Na een overtuigend ‘ja’ besloot ook de PvdA tot zo’n krachtenbundeling. Toch gingen de partijen toen nog met aparte lijsten de verkiezingen in.

Nu is het dus de bedoeling een stap verder te gaan en één lijst aan de verkiezingen deel te nemen. Dat zou een volgende stap zijn op weg naar een partijfusie, maar het is niet de verwachting dat hierover al vóór de verkiezingen een besluit wordt genomen.

Timmermans

Als PvdA en GroenLinks één lijst vormen, komt er in principe ook één lijsttrekker. GroenLinks heeft in het verleden weleens een duo-lijsttrekkerschap gehad, maar volgens wettelijke regels kan er maar één naam bovenaan de lijst prijken.

In de Haagse wandelgangen wordt er al volop gespeculeerd wie de lijsttrekker van zo’n gezamenlijke lijst zou worden. Vanuit de PvdA valt de naam van eurocommissaris Frans Timmermans daarbij vaak, net als die van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman.

Vanuit de hoek van GroenLinks zou naast partijleider Klaver ook een andere prominent zijn vinger kunnen opsteken. Niemand heeft tot dusver openlijk de ambitie uitgesproken de kar te trekken.

