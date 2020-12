PvdA’ers spuien kritiek op Asscher: ‘Er zijn leden die vinden dat hij moet aftreden’

Asscher was in het vorige kabinet vicepremier en minister van Sociale Zaken. Een parlementaire commissie oordeelde afgelopen week dat slachtoffers in de toeslagenaffaire ‘ongekend onrecht’ is aangedaan. Asscher erkent dat hij als minister beter ‘had kunnen doorvragen’ hoe hard sommige mensen door de wetgeving werden geraakt. ‘Dit heb ik niet genoeg gedaan’, zegt hij in zijn verklaring.



De PvdA-lijsttrekker hoopt dat met die verklaring de kou uit de lucht is. Ook heeft hij zijn excuses aangeboden. Achter de schermen wordt op dit moment fel gediscussieerd of dit voldoende is. ‘Zijn positie staat op het spel’, zo zegt een anonieme bron tegen RTL Nieuws.