PvdA-fractie Eerste Kamer steunt handelsverdrag met Canada

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal komende week instemmen met het handelsverdrag tussen Europa en Canada (CETA). Dat doet de fractie omdat het verdrag ‘de positie van Europa in een instabiele wereld verstevigt en grote stappen vooruit zet naar een duurzame economie’, aldus senator Ruud Koole in een toelichting.

In de Tweede Kamer stemde de PvdA twee jaar geleden nog tegen CETA, dat door steun van alle coalitiepartijen toch een meerderheid kreeg. Nu de sociaaldemocraten om zijn, is die meerderheid er ook in de senaat. Saillant is dat GroenLinks, de partij waar de PvdA nauw mee optrekt, nog altijd tegen is.

Sinds de Tweede Kamer CETA in 2020 behandelde, is volgens Koole een handelsverdrag met een gelijkgestemd land als Canada ‘om geopolitieke redenen belangrijker geworden dan ooit’. Nu op het Europese continent een oorlog woedt, is het volgens hem van belang de band met zulke bondgenoten in stand te houden en te verstevigen.

Canada is volgens Koole een land dat de internationale rechtsorde hoog in het vaandel heeft staan. ‘Een land bovendien dat het streven met ons deelt naar een duurzame economie, waarin bescherming van het klimaat en goede arbeidsomstandigheden centraal staan.’

Bindende afspraken

De PvdA’er wijst erop dat in CETA op allebei die terreinen bindende afspraken zijn opgenomen. ‘Belangrijk is dat deze ook worden nageleefd.’ Daarom is de partij tevreden dat het verdrag voorziet in een klachtenprocedure waar vakbonden, maatschappelijke organisaties en kleinere bedrijven een beroep op kunnen doen.

‘Als CETA verworpen wordt gaan de oude handelsverdragen tussen landen weer gelden’, waarschuwt Koole. ‘Daar zitten niet de klimaatdoelen van Parijs in, noch betere handhaving van werknemersrechten, noch de nieuwe klachten­procedure voor vakbonden, mkb en maatschappelijke organisaties als de milieubeweging.’

Demonstreren

Een aantal organisaties gaat maandag vanaf 08.30 uur bij de Eerste Kamer demonstreren tegen CETA, kort voor het begin van het debat in de Eerste Kamer over het handelsverdrag. ,,CETA is een ouderwets handelsakkoord dat niet tegemoetkomt aan de uitdagingen van deze tijd’’, zegt Sara Murawski van de Handel Anders! Coalitie. ,,Vandaar ook dat een uitzonderlijk brede gelegenheidscoalitie is ontstaan tegen dit verdrag. Van vakbonden en de klimaatbeweging tot boerenorganisatie, van de Consumentenbond tot ontwikkelingsorganisaties, dierenrechtengroepen en voorvechters van de democratie. Wij zien dit verdrag als een paard van Troje dat de belangen van grote bedrijven boven die van mens, dier en planeet stelt.’’

