PvdA/GroenLinks wil minimumloon naar 16 euro en pleit voor ov-klimaatkaart

verkiezingsprogrammaEen minimumloon van 16 euro per uur, een ‘ov-klimaatticket’ voor reizen in daluren, een stop op fossiele subsidies en een ‘miljonairstaks’. Met een mix aan klassiek- en groen-linkse plannen gaat het linkse blok onder leiding van Frans Timmermans de verkiezingen in.

Herstel van vertrouwen, bestaanszekerheid en een sterk Europa vormen de fundamenten van het partijprogramma dat dinsdag gepresenteerd wordt: ‘Er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen deze aan’, meldt lijsttrekker Frans Timmermans in het voorwoord. ‘Alleen op basis van vertrouwen kan onze samenleving de toekomst vormgeven op zo’n manier dat iedere inwoner van Nederland zich thuis kan voelen.’

Miljonairs en grote bedrijven betalen in de plannen van GroenLinks/PvdA de rekening van extra armoedehulp, een hoger minimumloon en meer inkomen voor lage- en middengroepen. Verenigd links wil een einde aan de miljardensubsidies voor olie- en gasbedrijven en wil dat de ‘bibliotheek, buurthuis en buslijn’ weer vaker terugkeren in stad en dorp.

Met een minimumloon van 16 euro per uur (dat ligt nu nog tussen de 12 en 13 euro) moeten de ‘schoonmakers, bouwvakkers en het supermarktpersoneel’ weer kunnen rondkomen. De uitkeringen stijgen navenant mee, is het idee. Andere partijen - onder meer CDA en VVD - pleiten ook voor een hoger minimumloon, al plakken die partijen er geen concreet bedrag aan.

Minder markt

Op deze manier jagen we duurzaam vervoer aan Frans Timmermans over ov-plannen Links wil verder ook de marktwerking uit de zorg, de volkshuisvesting, het openbaar vervoer en de kinderopvang. Ook moet er een 'offensief' komen om oude huizen snel beter te isoleren; zo kunnen mensen met weinig inkomen en de middeninkomens hun energierekening snel zien dalen. Een nog op te richten Woningbouwfonds moet ervoor zorgen dat er flink meer betaalbare huur- en koopwoningen bij komen. Voor alle huurwoningen, ook in de vrije sector, gaat een maximumhuur gelden op basis van een puntenstelsel. Wie in een slecht geïsoleerd huurhuis woont, krijgt recht op korting.



Opvallend punt is ook het ‘Klimaatticket’ in het openbaar vervoer: voor 49 euro per maand moet iedereen in de daluren onbeperkt kunnen reizen met tram, bus, metro en trein. In Duitsland werd al geëxperimenteerd met zo'n ov-kaart. ‘Op deze manier jagen we duurzaam vervoer aan en zorgen we dat openbaar vervoer een publieke voorziening wordt die voor iedereen betaalbaar is.’ Mensen met weinig geld zouden via de gemeente dat ov-ticket gratis moeten krijgen.

Ook wil links een einde aan nuluren- en oproepcontracten, en de loonbelasting moet omlaag voor mensen met lage en middeninkomens. Grote bedrijven en miljonairs gaan meer belasting betalen als het aan links ligt. ‘We voeren voor mensen met vermogens boven een miljoen een miljonairsbelasting in, het eigen huis is hiervan uitgezonderd.’ Bedrijven die megawinst maken door de oorlog - zoals in de olie- en gassector - moeten ook meer afdragen, net als mensen die grote sommen geld erven.

Wat de plannen precies kosten en opleveren, wordt later duidelijk, als het Centraal Planbureau het verkiezingsprogramma doorgerekend heeft. Verenigd links wil een rustiger begrotingsbeleid van de rijksoverheid. Ze wil af van hollen -vol gas geld uitgeven- of stilstaan door hard te bezuinigen. Dat levert maatschappelijke schade op. Omdat Nederland een goede uitgangspositie kent, hoeft er geen haast te worden gemaakt met financiële ingrepen. Daarom bepleit Groenlinks-PvdA nieuwe Europese begrotingsregels, die rekening houden met duurzame investeringen zoals in onderwijs.

Opmerkelijk is dat de presentatie van het gezamenlijke verkiezingsprogramma dinsdag niet gepaard gaat met een persbijeenkomst. Alle andere partijen benutten een dergelijk moment vaak.

Verenigd links koerst verder op een wezenlijk andere overheid, die vertrouwen centraal stelt in plaats van wantrouwen. De regels rond uitkeringen moeten bijvoorbeeld minder streng worden. Een nieuwe ‘bestaanszekerheidwet’ moet andere wetgeving vervangen, waardoor iemand die werkloos raakt niet meteen zijn huis of auto hoeft te verkopen om een uitkering te krijgen.

De overheid moet ook zichtbaar en aanspreekbaar zijn, vindt de linkse combinatie. Voor mensen die niet uit de voeten kunnen met computers, moet er een volwaardig alternatief zijn aan het loket om overheidszaken te regelen. ‘Het is de hoogste tijd dat we samen de boel weer op de rails zetten’, meldt Timmermans. ‘Dat we elkaar met respect benaderen. En dat we laten zien dat solidariteit concreet wordt ingevuld doordat niemand meer door een ondergrens zakt.’

Eerder positioneerde Timmermans de linkse combinatie al richting het politieke midden, met veel aandacht voor het thema ‘bestaanszekerheid’, dat inmiddels omarmd is door partijen van linkst tot rechts, van SP tot VVD.

Wat verder opvalt in het programma van GroenLinks/PvdA: de stikstofuitstoot moet in 2030 gehalveerd worden, het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, en naast Ter Apel moeten er meer aanmeldcentra voor asielzoekers komen. In iedere regio moet een `Huis van de Arbeid’ komen, waar mensen met allerlei vragen over werk, scholing en loopbaan terecht kunnen, zowel online als fysiek. Mensen mogen niet meer dan 200 euro per week inzetten op gokwebsites ter voorkoming van verslaving. En om witwassen tegen te gaan wordt de limiet van contante betalingen verlaagd van tienduizend euro naar duizend.

