PvdA is klaar met prominent Barth

,,Dit is belachelijk’’, zegt Utrechts gewestelijk voorzitter Jochen Geraedts. Hij reageert op het nieuws dat vorig week bekend werd: Barth heeft zich in emails beijverd om de huur van de burgemeesterswoning in Wassenaar waar zij met haar man Jan Hoekema (D66) woonde, van 1.400 naar 1.000 euro per maand te krijgen. Bovendien werd deze week bekend dat zij verblijft op de chique vakantiebestemming de Malediven, terwijl haar verdeelde fractie zich een mening vormt over de donorwet van Pia Dijkstra.



,,Je kunt het hele jaar op vakantie, maar niet nu,’’ zegt Geraerdts aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ik kan me voorstellen dat haar eigen fractie een andere fractievoorzitter wil. Vragen om huurverlaging is ongepast. Zij weet wat iets kost. Als iemand zó afstand neemt van de sociaal-democratische ideeën over belastinggeld, kan ik me niet voorstellen dat ze volgend jaar lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen wil zijn’’.



,,Ik heb hier met opgetrokken wenkbrauwen naar zitten kijken’’, zegt Hans Konst, voorzitter van het gewestelijk bestuur Friesland. ,,Dit soort nieuws kun je missen als kiespijn wanneer de PvdA op de weg terug probeert te komen.’’