PvdA-leden willen nóg langzamer rijden en verbod op vliegen in Europa

Een motie met deze verregaande stikstofmaatregelen is vandaag met applaus aangenomen bij de PvdA-ledenraad in Eindhoven. ,,Het kabinet gaat nu niet ver genoeg’’, zegt indiener en PvdA-lid Gerard Bosman. ,,In Nederland moet echt véél meer gebeuren om de biodiversiteit, de volksgezondheid en het klimaat te redden.’’

De partijtop steunt het doel van de aangenomen motie, maar PvdA-Kamerlid William Moorlag wil nog wel in discussie met de PvdA-leden over enkele van de maatregelen die er moeten komen. Zo vraagt Moorlag zich af wat het effect is van een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur op snelwegen in de buurt van natuurgebieden.

Het kabinet besloot afgelopen week om de maximumsnelheid in het hele land te verlagen naar 100 kilometer per uur, behalve tussen zeven uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends. De PvdA-leden willen dat de snelheidslimiet óók in de avond en nacht naar beneden gaat.

Vliegverbod

Een ander opvallend voorstel in de PvdA-motie is om het vliegverkeer in Nederland met spoed sterk te verminderen. Op ‘iets langere termijn’ moet er een verbod komen op vluchten binnen Europa waarvoor snelle treinverbindingen een alternatief zijn. Ook pleiten de PvdA-leden voor een vliegtaks van tenminste 100 euro per vliegticket.

Niet alle PvdA-leden zijn het eens met de voorstellen. Zo vreest het Eindhovense PvdA-lid Pim van Benthem dat Eindhoven Airport de deuren moet sluiten als het vliegverbod wordt ingevoerd. ,,Daar vertrekken maar drie of vier intercontinentale vluchten’’, zegt Van Benthem. ,,Ik vrees dat de gevolgen enorm zijn als Europese vluchten niet meer zijn toegestaan. Daar moet beter over worden nagedacht.’’

Dwang bij boeren

In de motie staat verder dat de meest vervuilende veehouders in Nederland moeten worden uitgekocht, om zo de problemen met onder meer stikstof, ammoniak en fijnstof aan te pakken. ‘Indien nodig vrijwillig, maar als dat niet lukt ook gedwongen’, staat in de aangenomen motie. Dat is een politiek gevoelig standpunt. Het kabinet is van wel plan om boeren uit te kopen, maar wil dat dit alleen op vrijwillige basis gebeurt.

,,Het mag niet zo zijn dat de natuur naar de gallemiezen gaat’’, reageert PvdA-Kamerlid Moorlag namens de partijleiding. ,,We moeten ophouden met roofbouw op de natuur. Met de strekking en het doel van deze motie zijn we het zonder meer eens. Ik ga binnenkort met de indieners in gesprek om te kijken wat effectieve instrumenten zijn om dit doel te bereiken.’’