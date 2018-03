PvdA: Voorkom taxi-oorlog door gelijke regels voor iedereen

De chauffeurs van de omstreden internetvervoerder Uber mogen alleen op basis van boekingen via de app mensen oppikken, maar nemen ook regelmatig mensen mee die hen op straat aanhouden. Bovendien hoeven de 3.000 'bel'-taxi's van Uber in de hoofdstad zich niet te houden aan strenge regelgeving, waardoor ze lagere tarieven kunnen rekenen. Dat is tegen het zere been van de chauffeurs van de acht officiële taxicentrales (zoals TCA en TCS), die aan veel meer eisen moeten voldoen.



,,Chauffeurs van de officiële taxicentrales en handhavers zijn er echt helemaal klaar mee", zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, die samen met zijn Amsterdamse partijgenoot Sofyan Mbarki het kabinet oproept in actie te komen. ,,Er kunnen geen kwaliteitseisen worden gesteld aan Uber-taxi's. Als een chauffeur van een opstaptaxi twee keer op dezelfde manier de fout ingaat, dan loopt hij de kans een week te worden geschorst. Bij een Uber-taxi kan er alleen twee keer 80 euro boete worden uitgedeeld." Bovendien moeten Uber-chauffeurs die de regels overtreden op heterdaad worden betrapt. Dat blijkt in de praktijk lastig.



De oplossing volgens de PvdA gezocht worden in gelijke regels voor iedereen. ,,Dat willen de chauffeurs ook graag. Ze willen best concurrentie, maar als de eisen voor hen veel zwaarder zijn dan voor Uber-chauffeurs, kunnen ze niet concurreren." Van Dijk wil dat verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het voor gemeenten mogelijk maakt zelf de regels voor iedereen te bepalen, inclusief de kwaliteitseisen. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen."