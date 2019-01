PvdA vraagt doorrekening CO2-heffing

De PvdA vindt dat het bedrijfsleven te veel wordt ontzien in het concept-Klimaatakkoord. In de brief schrijft Lodewijk Asscher verder dat ‘een breed toegepaste CO2-heffing voor bedrijven een minimale voorwaarde voor de PvdA is om het klimaatakkoord te steunen’.

In het scenario van de PvdA komt er in 2021 een heffing van 45 euro per ton CO2 en stijgt die jaarlijks met 2 procent. Daarmee komt het tarief in 2050 op ongeveer 80 euro per ton.