‘PVV én SP met lege handen’

De telling is nog niet helemaal compleet, inmiddels is ruim 98% van de stemmen geteld: een aantal gemeenten gaf de uitslag niet door vanwege de zondagsrust. Morgen volgt de definitieve uitslag.



Uit de eerste prognose blijkt verder dat de PvdA niet vijf, maar zelfs zes zetels lijkt te gaan krijgen.



De verrassende winst van de PvdA is daarmee nog groter dan gedacht. Lijsttrekker Frans Timmermans sprak van een ‘fantastisch resultaat’. ,,Europa heeft een duidelijk signaal gegeven dat we schouder aan schouder moeten blijven staan.’’



GroenLinks is daarbij op links ingehaald door de sociaaldemocraten. Partijleider Jesse Klaver bejubelde vanavond de ‘groene golf’ door Europa, maar moet het doen met 3 zetels.