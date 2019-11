PVV krijgt mogelijk Kamerlid dat Wilders bekritiseerde

Dat deed ze in een interview met NRC Handelsblad over de zelfdoding van haar collega en vriendin Willie Dille, die in augustus 2018 haar eigen leven nam. Dille zei te zijn verkracht door een groep moslims, maar hield dat stil tot aan haar overlijden.

Gerbrands liet weten dat zij zich niet gesteund voelde door haar partij en Wilders, toen Dille hierover wel haar en de partijleider had ingelicht. Ook zei ze dat Wilders te weinig had laten merken dat hij Dille zou hebben gesteund. De partij zou volgens Gerbrands ‘als los zand aan elkaar hangen’. ,,We zijn niet één club.’’

Toch zit Gerbrands, die al eerder in de Tweede Kamer zat, nog wel namens de PVV in de gemeenteraad van Den Haag. De Kiesraad laat weten dat zij ook door haar plek op de verkiezingslijst voor de Tweede Kamer nu in aanmerking komt voor een zetel in het parlement.

Benoemd

Ze is nu zelfs officieel ‘benoemd’, maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook echt in de Kamer gaat belanden. Zo ‘onderzoekt’ de Tweede Kamer eerst ‘of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten’. Zelf heeft Gerbrands 28 dagen de tijd om de benoeming ‘aan te nemen’. Het kan zijn, zegt de Kiesraad, dat zij de benoeming niet aanneemt. ,,In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.’’