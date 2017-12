PVV Limburg moet verduisterd gigabedrag zelf ophoesten

De PVV kreeg dat bedrag van de provincie ter ondersteuning van het fractiewerk. Maar Heemels misbruikte dat geld en bekostigde zijn drank- en drugsverslaving en dure reisjes ermee. Heemels verduisterde het geld tussen 2012 en 2016. De PVV ontdekte de fraude vorig jaar. Daarop trad Heemels af als Statenlid.



Provinciale Staten van Limburg beslisten vrijdag dat de PVV het bedrag in termijnen tot 2023 moet terug betalen. De PVV verzette zich hiertegen hevig, maar vergeefs. Verder gaat de provincie van Heemels een bedrag van zo'n 65.000 euro voor de kosten van de fraudezaak terugvorderen.



De rechtbank veroordeelde Heemels in oktober tot achttien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Heemels ging in hoger beroep.