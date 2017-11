PVV: Sluit minister Ollongren 30 jaar op

Die zware beschuldiging uitte Bosma vanochtend naar aanleiding van een toespraak die Ollongren hield toen ze nog locoburgemeester was van Amsterdam. Ze zei toen dat ‘de oprichting van de republiek Amsterdam’ dichtbij kwam als PVV-leider Geert Wilders premier zou worden. Bosma is daar woest over. ,,Deze minister moet toezien op onze democratie, maar is zelf ondemocratisch. Ze zegt met zo veel woorden dat als de uitslag van een verkiezing haar niet bevalt, Amsterdam zich moet afsplitsen. Dan hoeft de D66-stemmer in de grachtengordel zich niets meer aan te trekken van de tokkies daarbuiten.''



Bosma vindt dat Ollongren niet in het kabinet thuishoort maar achter de tralies. ,,In het wetboek van strafrecht staat dat de separatistische gedachten van Ollongren strafbaar zijn.'' Hij verwees naar artikel 93 van het wetboek van strafrecht. Daarin gaat het echter om het plegen van aanslagen met als doel ‘het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden’.