Quarantaineboete moet 435 euro worden, vindt kabinet

Reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin alle reis- en contactgegevens staan en zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaine-accommodatie. ,,Overtreding van de quarantaineplicht kan leiden tot in ieder geval een bestuurlijke boete van 435 euro of een last onder dwangsom die afhankelijk is van de situatie, opgelegd door de burgemeester”, is in een persverklaring te lezen.