Raadsverkiezingen redden referendum

In 45 gemeenten werd alleen het referendum gehouden. Vanwege herindelingen waren daar geen gemeenteraadsverkiezingen. In die gemeenten was de totale opkomst 30,53 procent. Een referendum is geldig als minstens 30 procent van de kiesgerechtigden komt stemmen. In de gemeenten waar wel lokale verkiezingen waren, was de opkomst ongeveer 53 procent. De opkomst in heel Nederland is daardoor iets hoger dan 50 procent.