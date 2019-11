Radboud Universiteit roept studenten op om Hongkong te verlaten

Veel van de demonstranten in Hongkong zijn student en verschansen zich op de universiteiten met in elkaar geknutselde wapens, zoals katapulten, kruisbogen en brandbommen. Bij de rellen kwam een 22-jarige Hongkongse student om het leven en ook een 70-jarige schoonmaker overleefde de rellen niet.



,,We volgen al langer de situatie in Hongkong, maar nu is het onveilig op de campus zelf. We hebben nadrukkelijk aan de studenten het advies gegeven om daar te vertrekken, maar we kunnen hen niets verplichten’’, zei een woordvoerder van de UU eerder vandaag tegen deze site. De universiteit is in contact met deze studenten en probeert hen te helpen daar waar nodig is.



De Radboud Universiteit vergoedt eventuele extra reiskosten naar Nederland.