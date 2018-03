Ramautarsing trekt zich terug als kandidaatsraadslid Forum voor Democratie

,,De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp-groep waar jongeren van diverse partijen over tal van onderwerpen van gedachten wisselden'', schrijft hij in een verklaring. ,,In reactie op deze consternatie heb ik besloten om me terug te trekken als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.''



In de discussiegroep noemde Ramautarsing zijn steun voor het betoog over homo's 'geen haat, gewoon feiten'. ,,Dat is gebaseerd op de notie dat homo's relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus 'dommer van wordt''', appte het kandidaatsraadslid.