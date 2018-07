Rechter: geen referendum over afschaffing referendum

De rechtbank vindt dat de eisen van de actiegroep buiten haar taak en bevoegdheid vallen, omdat het wetgevingsproces nog loopt. Meer Democratie is teleurgesteld en gefrustreerd en beraadt zich op mogelijke juridische vervolgstappen.



Het kabinet wil af van het raadgevend referendum. De beweging wil dit in haar ogen 'belangrijke democratische recht' overeind houden. Meer Democratie wilde daarom dat er eerst nog een referendum over kwam voordat politiek Den Haag de wet had ingetrokken. ,,Maar het kabinet blokkeerde dat referendum met juridische trucs en dat vonden we onrechtmatig, stelt voorzitter Niesco Dubbelboer van Meer Democratie.



Hoewel het vandaag eigenlijk om het tussenvonnis zou gaan, is het volgens de rechtbank ook meteen het eindvonnis. Aanvankelijk was dat voorzien op 1 augustus.