Rechter: Sleepwet blijft ondanks aanpassingen toch van kracht

In een kort geding had een coalitie van twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Greenpeace en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, daar om gevraagd.



De organisaties vinden dat het parlement eerst noodzakelijke wijzigingen moet doorvoeren en dat de Wiv daartoe tijdelijk buiten werking moet worden gesteld. De nieuwe wet is op 1 mei ingegaan.

'Staat helaas gelijk gegeven'

De coalitie betreurt het vonnis. ,,De rechter heeft de staat helaas gelijk gegeven'', zegt Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. ,,Wij zijn het niet met de rechter eens dat de wet nu al in lijn is met onze mensenrechten.''



De Zwart en medestanders vinden het 'teleurstellend' dat de rechter niet is ingegaan op hun belangrijkste eis, om de wet uit te stellen totdat het parlement zich erover heeft kunnen buigen.



De Zwart: ,,Dat de regering wel aankondigt de wet te willen wijzigen, maar de daad nog niet bij het woord voegt en de wet al wel invoert, doet geen recht aan de uitslag van het referendum.'' De coalitie beraadt zich nog op mogelijke juridische vervolgstappen.

Strengere regels

Na het raadgevend referendum in maart deed het kabinet wel enkele voorstellen tot aanpassing. Zo wil het strengere regels voor het delen van gegevens met andere landen. Na de zomer wordt hier in de politiek pas verder over gesproken.



Op 21 maart stemde ruim 49 procent van de kiezers tegen de inlichtingenwet, terwijl 46,5 procent voor stemde. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de voorgesteld aanpassingen van de wet na het ‘nee’ bij het referendum.

Relevante informatie

De organisaties die het kort geding aanspanden, hebben vooral moeite met de grootschaligheid waarmee informatie wordt verzameld. Ook het hacken van derden en het doorgeven van gegevens aan buitenlandse diensten valt slecht.



De informatie wordt pas na binnengehaald te zijn onderzocht op relevantie, claimen de klagers. ,,Als is vastgesteld dat gegevens niet relevant zijn, worden ze vernietigd. Dat zou juist andersom moeten zijn'', is hun standpunt.



De landsadvocaat noemt de kritiek 'niet terecht'. ,,Er is absoluut geen sprake van het willekeurig verzamelen van data. Het beeld dat vele onschuldige burgers worden afgeluisterd is vals.''