Reddingsbrigades dreigen kopje onder te gaan door coronacrisis

Daarnaast staan veel reddingsbrigades bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder een ‘verkeerde’ code om noodsteun te ontvangen vanuit de overheid. ,,Dat is apart, immers: alle brigades richten zich op hetzelfde. En reddingsbrigades zijn niet anders dan zwemverenigingen met een bijzondere doelstelling, namelijk: mensen veilig te leren en te laten zwemmen.”



De dringende oproep van de strandwachten aan de politiek is: zorg dat alle brigades noodsteun kunnen ontvangen. De SP hoort die noodkreet, laat Kamerlid Michiel van Nispen weten. ,,Dit is echt niet uit te leggen. Als er te weinig geld is voor opleidingen en reddingsboten dan is dat slecht voor de zwemveiligheid, dit kan tot verdrinkingen leiden. Wij mogen de Reddingsbrigades niet in de kou laten staan.”



De SP’er wil dat de regering er snel voor zorgt dat de Reddingsbrigades niet in de financiële problemen komen. Van Nispen: ,,Zodat ze zich kunnen voorbereiden op de naderende zomer en hun missie: meer veiligheid in en bij het water.”