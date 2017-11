Regering: Premier Sint-Maarten moet afgezet worden

De Rijksministerraad heeft een aanwijzing uitgedaan naar de gouverneur om alles te doen wat leidt tot het ontslag van de premier van Sint-Maarten. ,,Het is een forse maatregel, die we niet lichtzinnig hebben genomen", licht staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe. ,,Maar het is nodig, omdat de basisregel in het staatsrecht is dat je moet opstappen als je geen vertrouwen meer geniet van het parlement. Daar heeft Marlin geen gehoor aan gegeven en dus is de deugdelijkheid van het bestuur in het geding. Dat is buitengewoon ernstig."



Begin deze maand diende het parlement een motie van wantrouwen in tegen Marlin en vijf van zijn zes ministers. Zijn positie kwam onder druk te staan nadat hij weigerde om aan de eisen te voldoen van een noodfonds voor de wederopbouw van Sint-Maarten, dat in september zwaar getroffen werd door orkaan Irma. Marlin besloot echter te blijven zitten.



Volgens staatssecretaris Knops is het besluit in de Rijksministerraad unaniem genomen. Hij hoopt dat er met het besluit ' zware druk' komt te staan op de politiek in Sint-Maarten om de premier echt af te zetten.