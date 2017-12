Rekentoets vwo'er telt definitief niet mee

Herrie in de polder: geen sociaal akkoord

17:37 Vakbonden en werkgevers liggen met elkaar in de clinch over nieuwe regels voor de arbeidsmarkt, waardoor een sociaal akkoord ver weg is. Groot pijnpunt is het verschil tussen vaste en flexibele banen, zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.