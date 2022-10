Remkes staat gelijk 1-0 voor als hij ergens binnenkomt: ‘Hij straalt uit: geen gesodemieter’

Voormalig tv-presenta­tri­ce en oud-Kamerlid Léonie Sazias (65) overleden

De voormalige tv-presentatrice en oud-Kamerlid voor 50PLUS Léonie Sazias is overleden. Ze was 65 jaar. Dat heeft erevoorzitter van 50PLUS Jan Nagel namens de familie aan het ANP laten weten. Sazias was al geruime tijd ziek en overleed maandagavond.

