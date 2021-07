Renovatie Binnenhof ruim vijftig procent duurder dan geraamd: 718 miljoen euro

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het project duurder uitvalt door veiligheidsmaatregelen die eerder niet voorzien waren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een dreigingsanalyse gemaakt, waarna een extra bedrag van 127 miljoen euro voor beveiliging nodig blijkt. Ook moet er 13,9 miljoen euro extra uitgetrokken worden voor duurzaamheidsplannen.

In totaal gaat er daarmee ruim 607 miljoen euro naar de verbouwing van het Binnenhof. Voor de tijdelijke huisvesting in het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken is 111 miljoen euro geraamd. Inmiddels is al 134 miljoen euro uitgegeven. Er wordt 20 miljoen euro bespaard door de zogeheten Grafelijke Zalen, waarvan de Ridderzaal er één is, niet te renoveren.

In 2015 ging de Kamer akkoord met een ‘sobere en doelmatige’ verbouwing van de gebouwen aan het Binnenhof. Dat uitgangspunt staat nog steeds, schrijft Knops. Afgezien van de punten veiligheid en duurzaamheid mag het project alleen duurder uitvallen wegens ‘onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s’, of door hogere bouwkosten vanwege schaarste op de markt.

Hart van de Nederlandse democratie

Donderdag vergaderde de Tweede Kamer voor het laatst in het Tweede Kamergebouw. De komende 5,5 jaar gaat het hart van de Nederlandse democratie op de schop en werken de parlementariërs in het tijdelijke onderkomen, het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Mocht de Kamer tijdens het zomerreces terugkomen om te debatteren, bijvoorbeeld over de coronacrisis, dan kan dat in de Ridderzaal. Die werd al gebruikt voor debatten door de Eerste Kamer.



De verhuizing stond aanvankelijk gepland voor de zomer van 2020. Dat werd eind 2019 met een jaar uitgesteld, onder andere vanwege de stikstofcrisis en omdat er extra eisen werden gesteld aan de beveiliging van het pand. Het tijdelijke onderkomen is voor ruim 160 miljoen euro verbouwd. Ex-Kamervoorzitter Khadija Arib verzette zich lange tijd tegen de tijdelijke verhuizing. Zij vreesde dat het tijdelijke gebouw niet coronaproof is. Uiteindelijk stemde de Kamer er begin dit jaar toch mee in.

Hoognodig

De renovatie is hoognodig, omdat het complex al jaren niet brandveilig is. In 2015 werd besloten dat het complete Binnenhof in één keer grondig wordt aangepakt. Als alles goed gaat, is de renovatie van het nieuwe onderkomen eind 2026 klaar.