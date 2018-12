‘Rijdende rechter’ oordeelt straks ook over kleine criminaliteit

De rechtspraak borduurt daarmee voort op proeven met buurtrechters die als een soort ‘Rijdende Rechter’ in de wijk en aan huis komen om geschillen te beslechten. Hiermee lopen momenteel proeven bij de rechtbanken in Noord-Nederland, Rotterdam en Den Haag. Uit recent onderzoek blijken die een succes: rechters oordelen ter plekke bij mensen thuis over kleine ruzies over bijvoorbeeld de plek van een schutting of de kap van een boom.



In Eindhoven wordt een experiment ontwikkeld om rechters in wijkcentra en buurthuizen ook te laten kijken naar ‘jeugdige daders’ of overlastgevers. Welke soorten overtredingen dan behandeld moeten worden, is nog niet bepaald.