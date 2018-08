Rijk haalt alles uit de kast om Nederland gezonder te maken

Zo komt er een nieuw voedsellogo in 2020 en worden reclame-uitingen met figuurtjes als Dora the Explorer snel uitgebannen. Ook worden extra afspraken gemaakt met de levensmiddelenfabrikanten, horeca en supermarkten over vermindering van de portiegrootte, het aantal calorieën en de hoeveel aanbod in producten.



Het is verder de bedoeling dat over twee jaar 2500 sportverenigingen een zogeheten Bronzen Kantine-beoordeling hebben. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod, in de automaten en bij de kassa staan dan betere keuzes voor junkfood. Verder moeten er 800 gezonde schoolkantines komen en worden bedrijfskantines bij de Rijksoverheid in 2025 allemaal verantwoord.