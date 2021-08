RIVM: ‘Alle 1,8 miljoen niet-gevaccineerden komen vroeg of laat in aanraking met coronavirus’

Dat meldde Jaap van Dissel vanochtend in zijn presentatie voor Tweede Kamerleden. Het kabinet wil op 20 september de 1,5 meterregel loslaten, maar het is de vraag of dat mogelijk is met dagelijks nog tientallen nieuwe ziekenhuisopnames en duizenden infecties. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het coronabeleid. Het hoger onderwijs kan al eind deze maand volledig open, discotheken en nachtclubs blijven voorlopig nog gesloten.

Omdat het coronavirus zal blijven rondgaan, rekenen de experts van het OMT erop dat alle niet-gevaccineerden en niet eerde besmette personen - in totaal geschat op 1,8 miljoen mensen - ‘vroeg of laat’ in aanraking gaan komen met covid19.

Dat kan leiden tot 16.000 tot 22.000 nieuwe ziekenhuisopnames (waarvan tussen de 2.200 en 3.400 op de IC). Maar precieze prognoses ontbreken. ,,Komt dat binnen één maand of binnen twee jaar? Die modellering is erg complex”, zegt Van Dissel. Daar wordt nog aan gerekend.

Van Dissel lijkt wel tevreden over de aanpak van de vierde golf: ,,De piek trad op in een groep die toen grotendeels niet gevaccineerd was. De maatregelen in het nachtleven pakten de bron van de verspreiding aan, verder zijn er geen grote maatregelen in de rest van de samenleving genomen. De hogere leeftijdsgroepen stegen niet zo hard mee, dus dat suggereert het effect van vaccinatie”, zei Van Dissel. Inmiddels is 75 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd.

Bescherming vaccins

Volgens Van Dissel bieden de vaccins van Pfizer en AstraZeneca bescherming tegen ziekenhuisopname door de Deltavariant met ‘tussen de negentig en vijfennegentig procent’. ,,Het is niet nodig om bij iedereen alle klachten te voorkomen, wel wil je ernstige ziekte en opnames voorkomen.”

Uit steekproeven onder ziekenhuizen blijkt dat driekwart van de opgenomen coronapatiënten nu niet (of onvolledig) gevaccineerd is. ,,Ongeveer vijftien procent is volledig gevaccineerd, waarvan vijf procent problemen heeft met het afweersysteem. Dus een belangrijk deel van de zorgbelasting komt van groepen die nog niet gevaccineerd zijn. Allemaal tekenen dat vaccins werken.”

Het aantal besmettingen schommelt al een tijdje tussen de twee- en drieduizend per dag, in de ziekenhuizen liggen nu 686 coronapatiënten, van wie 198 op de intensive care.

Eén procent belandt in het ziekenhuis

Anders dan in voorgaande golven leidde de enorme infectiepiek in juli niet tot een even heftige toename in de ziekenhuizen: eerder belandde circa drie procent van de positief geteste personen in het ziekenhuis, nu was dat nog één procent, waarschijnlijk vooral omdat de helft van alle besmettingen plaatsvond in de leeftijdsgroepen tot 30 jaar.

Ook bleek de overgrote meerderheid van de geïnfecteerden (88 procent) nog niet immuun tegen het virus, ofwel omdat ze niet (volledig) gevaccineerd waren of de infectie nog niet doorgemaakt hebben.

