RIVM: Zo’n 3 procent bloeddonoren is immuun voor corona

VideoMomenteel is naar verwachting zo’n 3 procent van de bloeddonors immuun tegen het coronavirus, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel. Als je dit percentage loslaat op alle 17,4 miljoen Nederlanders, gaat het om een half miljoen mensen.

De cijfers blijken uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van bloedbank Sanquin. Eerder kwam naar voren dat landelijk een immuniteitsgraad van minstens 60 procent nodig is om te zorgen dat we ouderen en zieken kunnen beschermen via groepsimmuniteit.

Van Dissel tegen de Tweede Kamer: ,,Elke afweer is gunstig in de bestrijding van het virus, want corona kan zich toch moeilijker verspreiden doordat deze groep mensen immuun is.”

Er komen verder steeds minder verpleeghuizen bij waar het coronavirus wordt gemeld. Het aantal meldingen op locaties waar al corona was geconstateerd, neemt echter nog steeds toe.

In de tweede helft van maart kwamen er dagelijks tot zo’n vijftig tehuizen bij met een coronamelding. De laatste dagen gaat het dagelijks om zo’n tien instellingen, aldus Van Dissel.

In totaal zijn er nu ruim 900 verpleeghuislocaties waar corona is vastgesteld, op een totaal van 2500. Het gaat in totaal om ongeveer 4000 patiënten, van de ruim 27.000 mensen in totaal tot nu toe. Het betreft hier schattingen, die wel redelijk accuraat zijn.

Provincies met veel infecties

,,De nieuwe gevallen zijn nog vooral in provincies waar veel infecties worden vastgesteld”, ziet Van Dissel. Het gaat om Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.

Hij constateert daarnaast dat het bezoekverbod voor ouderen in tehuizen, dat het kabinet vorige maand afkondigde, aantoonbaar werkt.

De RIVM-baas constateert wel dat het aantal meldingen van nieuwe patiënten binnen positieve locaties toeneemt. Volgens Van Dissel is dat niet gek omdat, als er iets aan de hand is, het virus zich snel kan verspreiden binnen zo’n vestiging.

Groot tekort maskers blijft

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD), vertelt de Kamerleden dat er nog steeds en groot tekort is aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondmaskers. Dit ondanks de landelijke distributie.

Het nieuwe verdeelmodel, waar afgelopen weekend afspraken over zijn vastgelegd, lijkt al gelijk zijn werk te doen, constateert De Gouw. Inmiddels gaat twee derde van de chirurgische mondkapjes naar de langdurige zorg, dat was daarvoor de helft. Van de best beschermende gewone maskers gaat momenteel zelfs 100 procent naar de langdurige zorg.