Roemer: de man die nooit piekte

De ontwapenende eerlijkheid van Emile Roemer bezorgde hem als nieuwe SP-leider in 2010, als opvolger van de opgestapte Agnes Kant, een kickstart. ,,U kunt veel van me zeggen, maar niet dat ik te vroeg heb gepiekt'', zo relativeerde hij de tot dan toe beroerde peilingen in een lijsttrekkersdebat in Carré. De gemoedelijke Brabander wist met zijn humor een snaar te maken.



Voor de SP kwam Roemer als geroepen. Na de glorieuze uitslag van maar liefst 25 zetels die de grote roerganger Jan Marijnissen in 2006 wist te behalen was het jarenlang kommer en kwel geweest. Kant verkrampte bij de hooggespannen verwachtingen, de partij duikelde in de peilingen en Kant gooide gedesillusioneerd de handdoek in de ring. Wie moest de kar dan trekken? Het werd Roemer, voormalig leraar en wethouder in Boxmeer, die zijn hand opstak.