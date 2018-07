Rubberkorrels op kunstgras belasten milieu

Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken, vooral zink, die terechtkomen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.

Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen, lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.

Niet verontreinigd

Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn nu niet verontreinigd, blijkt uit onderzoek. Dit water kan naar verwachting zonder bezwaar gebruikt worden, bijvoorbeeld om moestuinen mee te besproeien.

Het RIVM deed onderzoek rond tien kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. In het onderzoek is de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden.

Niet alleen rubberkorrels

RecyBEM, de partij achter de inzameling en recycling van autobanden, laat in reactie weten dat het probleem van verspreiding in de bermen langs de velden niet alleen is voorbehouden aan rubberkorrels.

,,Hoewel het RIVM-rapport laat zien dat er geen urgent milieuprobleem ontstaat door deze verspreiding, moeten er wel nieuwe manieren worden gevonden om die korrels op een eenvoudige wijze op te ruimen.''

Ernstiger situatie

Het RIVM deed het onderzoek samen met STOWA, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen. Directeur Joost Buntsma zegt in zijn toelichting over de gevolgen voor het milieu: ,,Momenteel zijn deze effecten veelal gering in omvang, maar op één locatie (in Groningen) was sprake van een ernstiger situatie.'' Daar zijn hoge concentraties zink gevonden.