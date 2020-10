Ruim 100.000 meisjes krijgen brief over dienstplicht, onder wie prinses Amalia

Eerder kregen alleen jongens de brief over de dienstplicht, maar vanaf dit jaar krijgen ook meisjes de brief. ,,Meiden en jongens in dit land hebben gelijke rechten en gelijke plichten’’, zegt minister Ank Bijleveld (Defensie) in een video op Twitter. In totaal zijn er 212.000 brieven naar 17-jarige jongens en meisjes verstuurd.



De kans dat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima daadwerkelijk wordt opgeroepen is klein: de opkomstplicht voor militaire dienst is sinds 1997 officieel opgeschort. ,,Maar als de veiligheid van Nederland ooit weer ernstig wordt bedreigd, dan kan het nodig zijn dat de dienstplichtigen wel het leger in moeten’’, aldus Bijleveld. ,,Die kans is gelukkig niet groot, maar het zou kunnen.’’