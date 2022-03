Ruim 391 miljoen van rijke Russen in Nederland ‘bevroren’

Vorige week reageerden Tweede Kamerleden nog teleurgesteld toen Kaag meldde dat tot dan toe voor ‘slechts’ 6 miljoen euro aan Russisch geld was bevroren in ons land, als gevolg van de sancties tegen Rusland. In België stond de teller op dat moment al op 10 miljard (!) euro beslag, terwijl Engeland de voetbalclub Chelsea van Poetin-vriend Abramovich afpakte en in Frankrijk, Spanje en Duitsland superjachten aan de ketting gingen.



Maar ambtenaren van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken bezwoeren al in een briefing aan journalisten dat er meer in het vat zit. Mogelijk vloeit er nog meer geld van Russen door Nederlandse trustkantoren, maar dat vermogen staat daar niet stil en kan dus niet bevroren worden, meldt Kaag. Volgens de minister is na het bevriezen van de eerste 6 miljoen een ‘inhaalslag’ gemaakt en zal het de komende week tot nog meer ‘meldingen’ leiden.

Van banken kwamen 38 meldingen, voor een totaal van bijna 145 miljoen, van trustkantoren kwamen 130 meldingen, goed voor 242 miljoen euro. Van pensioenfondsen kwamen drie meldingen, voor 380.000 euro. En er waren nog 7 beleggingsinstellingen die voor bijna 4 miljoen over de brug kwamen. Het totaal komt zo op 391.944.031 euro.

Oorzaak van alle vertragingen is onder meer dat de sancties tegen de 862 Poetin-gezinde oligarchen en zakenlui en 73 bedrijven die de 'oorlogskas' spekken niet met één druk op de knop een feit zijn. Financiële instellingen en banken moeten melding doen als zij gesanctioneerden onder hun klanten hebben.

Boten

Naast de bevriezing van tegoeden doet bijvoorbeeld de douane nog onderzoek naar of er in Nederlandse havens, of op scheepswerven superjachten liggen van rijke Russen. Het is zeer de vraag of dat zo is. Veel van de superjachten liggen nu in de Middellandse of de Caribische Zee. Toen de sancties op handen leken, zetten tal van jachten al koers naar Montenegro en de Malediven, waar ze buiten bereik van de strafmaatregelen zijn. Er ontstonden ware files bij de havens.



Tegelijk vloeit er wel veel geld door Nederland via trustkantoren op de Zuidas. Maar hoewel erover gesproken wordt Russen daar te weren, is dat nu nog niet zo. En belangrijk: trustkantoren voeren als ware het bestuur over bedrijven, als een soort brievenbusfirma. ,,Maar het vermogen hoeft daar niet te zijn gestald”, aldus Yvo Amar, advocaat op het gebied van sanctierecht en exportcontrole. Volgens de DNB vloeit er jaarlijks 20 miljard door de trustkantoren, via transacties. ,,Maar dat geld staat niet per se op een rekening die je kunt bevriezen.”



Minister Hoekstra zei iedere euro te willen traceren: ,,We laten niemand wegkomen.”

