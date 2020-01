Ruim helft Kamerleden naar naziconcentratiekamp Auschwitz

Geen bewindsper­soon in Rutte 3 die zóveel mensen de gordijnen in jaagt

17 januari Er is geen bewindspersoon in Rutte 3 die zóveel mensen de gordijnen in jaagt. Toch staat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken achter haar missie: om iedereen in de maatschappij mee te laten doen móeten er regelingen op de schop. ,,We moeten iedereen een plekje geven.”