Run op schoolmaaltijden: 1 op de 6 scholen meldt zich voor gratis eten

Gratis schoolmaaltijden zijn in trek. Binnen twee maanden hebben 1302 scholen zich aangemeld voor gratis eten voor hun leerlingen of een boodschappenkaart.

Dat is een op de zes scholen in Nederland. Tot nu toen zijn de aanvragen van meer dan vierhonderd scholen goedgekeurd, zegt directeur Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds, dat samen met het Rode Kruis de hulp organiseert. ,,Dat zijn zo’n 80.000 kinderen die we nu al kunnen helpen.’’ Dat aantal zal nog oplopen tot zo’n 300.000, is de inschatting van het ministerie van Onderwijs. ,,Je ziet, de nood is er. Ik hoorde op een school in Amsterdam dat kinderen in de kleutergroep daar nog moesten leren om vast voedsel te eten. Die leven dus op melk, pap, de speen, omdat er geen geld is voor ander eten.’’

De meeste scholen die om hulp vragen, staan in Zuid- (387) en Noord-Holland (238). In die provincies staan ook de meeste scholen, waar minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen. Dat is een voorwaarde voor de gratis schoolmaaltijden, die ervoor moeten zorgen dat kinderen uit arme gezinnen toch minimaal één voedzame maaltijd per dag krijgen.

Groot probleem

Het Rode Kruis is verbaasd over de snelheid waarmee de aanmeldingen binnenkomen. ,,Onze inschatting was wel dat er veel animo zou zijn’’, zegt plaatsvervangend directeur Heleen van den Berg van het Rode Kruis. Het probleem is groot, zegt ze. In Nederland zijn er ongeveer 400.000 mensen die een vorm van honger kennen, bijvoorbeeld omdat ze uit geldgebrek een maaltijd overslaan. ,,Maar het tempo heeft ons wel verbaasd. Dan gaat het ook hard met het budget.’’

Eind maart kondigde het ministerie van Onderwijs aan dat er dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar is voor de schoolmaaltijden waarvoor basisscholen en middelbare scholen zich kunnen aanmelden. De pot met geld is ‘voor nu genoeg’, zegt Van den Berg. Ook voor scholen die zich nog gaan melden op schoolmaaltijden.nl. Of er ook geld komt om de maaltijden in 2024 te betalen, is nog niet bekend.

