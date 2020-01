Rusland: ‘Nederland provoceerde ons door ‘agressief’ D66-Kamerlid mee te nemen’

De D66'er stelt zich volgens het ministerie al jaren negatief op ten opzichte van Rusland. ‘Openlijk agressief, op de rand van beledigend’, aldus het ministerie in de vanmorgen verspreidde verklaring. Zo wordt verwezen naar het feit dat Sjoerdsma in 2013 pleitte voor een einde van een Nederland-Rusland Vriendschapsjaar, dat hij in 2014 de Olympische Winterspelen wilde boycotten en probeerde het WK-voetbal in 2018 te verplaatsen naar een ander land.



Ondanks de waarschuwingen vanuit Rusland heeft Nederland bewust gekozen voor deze provocatie, meent Moskou. ‘Dat wil zeggen, ze zochten naar een schandaal in plaats van een constructieve discussie over manieren om Russisch-Nederlandse relaties en kwesties op de internationale agenda recht te zetten.’



Volgens het ministerie is dan ook duidelijk dat Den Haag helemaal geen ontmoeting wilde. ‘Zoals we meer dan eens hebben gezegd, niets nieuws.’ Het zou dezelfde ‘Rusland-strategie’ zijn die het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft.



Dat Sjoerdsma toegang tot het land werd ontzegd, kan volgens het ministerie overigens geen verrassing zijn. De Nederlandse zaakgelastigde in Moskou zou namelijk op 14 januari al op de hoogte zijn gesteld.