Rutte benadrukt na aankondiging kabinetsoverleg: ‘Geen crisis, coalitie niet in gevaar’

Met video Unicum: BBB als eerste partij ooit grootste in alle provincies geworden

De BoerBurgerBeweging (BBB) is in alle provincies de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij was in sommige provincies als Drenthe en Overijssel met afstand de grootste. In onder meer Utrecht en Noord-Holland won de partij het nipt van GroenLinks en de VVD. Ook in zeker dertien waterschappen werd de partij de grootste, meldt de Unie van Waterschappen.