Rutte: betrokkenheid scholieren bij klimaatmars is fantastisch

De scholieren - naar schatting zeker 10.000 - vinden dat de regering niet genoeg doet om klimaatverandering tegen te gaan, maar volgens Rutte is Nederland qua ambities al een koploper in Europa. ,,Geen kabinet waar dan ook in Europa heeft ambities zoals deze regering’’, stelt Rutte.



Maar, daarmee wil hij niet aan de scholieren meegeven dat ‘Nederland al genoeg doet’. ,,Dat vind ik een lullige reactie.’’ Volgens hem is de vraag hoe je de ‘energie van de jongeren kan gebruiken om de rest van Europa mee te krijgen in de Nederlandse ambities’.