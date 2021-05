Rutte: Bibliotheken volgende week ook open, kermissen en restaurants blijven nog wel dicht

LIVESTREAMHet kabinet heeft vanavond besloten om de bibliotheken volgende week ook te openen, als de daling van het aantal ziekenhuisopnames blijft doorzetten. Dat is een wens van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Restaurants en kermissen blijven voorlopig wel gesloten, zo heeft premier Rutte gezegd in een coronadebat.

De Tweede Kamer debatteert sinds 18.30 uur met het demissionaire kabinet over het coronabeleid. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de Kamer kan leven met de geplande versoepelingen van volgende week. Maar flink wat partijen willen méér.

Een greep uit de versoepelingen per 19 mei: terrassen mogen open van ‘s ochtends vroeg tot 20.00 uur, er kan weer binnen worden gesport en pretparken, dierentuinen en speeltuinen gaan weer open. Ook alle contactberoepen mogen weer aan de slag, inclusief de sekswerkers.

Logica

Quote Het is niet logisch, en dat zal het ook niet worden Sophie Hermans (VVD) PVV-leider Geert Wilders snapt niet waarom juist voor déze versoepelingen is gekozen: ,,Ik vind het echt willekeur. Als jij met dertig man binnen kan sporten, waarom zou je dan niet in een restaurant ook met dertig man kunnen zitten?’’, vraagt Wilders in het debat. VVD-Kamerlid Sophie Hermans erkent dat sprake is van ‘tegenstrijdigheden’. ,,Het is niet logisch, en dat zal het ook niet worden’’, zegt ze. ,,Ik vind het wel belangrijk om binnensport mogelijk te maken, gezien het belang van bewegen.’’

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het krom dat boekwinkels, zij het met beperkingen, wél open zijn en bibliotheken niet. ,,Je mag wel naar binnen lopen en een boek kopen, maar geen boek lenen.’’ Hij vindt dat bibliotheken een ‘belangrijke lokale functie’ hebben.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde begin deze maand om bibliotheken bij stap twee van het heropeningsplan open te laten gaan met inzet van toegangstesten. Maar de invoering van toegangstesten heeft vertraging opgelopen en bovendien wil het kabinet toegangstesten niet inzetten voor de bieb. Het kabinet heeft nu besloten dat de bibliotheken volgende week open kunnen: niet op 19 mei, maar op donderdag 20 mei. Culturele instellingen, zoals musea, gaan pas in de volgende stap open. ,,Ik wil nu niet gaan stapelen’’, aldus demissionair premier Rutte.

Balanceeract

Rutte vindt het ook niet verantwoord om nu al restaurants en kermissen te openen, zoals Wilders vroeg. Wel wil het kabinet bekijken of kermissen misschien een paar weken eerder open kunnen, in stap drie van het openingsplan (in plaats van in stap vier).

,,Het blijft nog wel even een balanceeract. Maar zoals het er nu voorstaat, ziet het er goed uit’’, zei Rutte dinsdagavond bij de persconferentie. Hij noemt het ‘goed nieuws’ dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt. Maar dat moet de komende dagen wel zo blijven. Anders drukt het kabinet de ‘pauzeknop’ in en worden de versoepelingen van volgende week alsnog uitgesteld.

Volledig scherm Premier Rutte in de Tweede Kamer. © ANP

Vaccinaties

Vanochtend werd de Tweede Kamer bijgepraat over de actuele coronasituatie door RIVM-directeur Jaap van Dissel en andere deskundigen. Volgens Van Dissel zit de epidemie ‘in een dalend been’. De komende weken worden ook specifieke doelgroepen ingeënt: asielzoekers, dak- en thuislozen, gevangenen, zeevarenden, defensiepersoneel en arbeidsmigranten, zo vertelde RIVM-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden.

D66-Kamerlid Paternotte stelt voor een deel van de Janssen-vaccins uit Denemarken over te nemen, om zo het priktempo in Nederland op te voeren. De Denen willen niet meer met Janssen prikken vanwege de zeer kleine kans op ernstige bijwerkingen. PVV’er Wilders vindt dat geen slecht idee, maar hij wil dat ouderen zélf mogen kiezen of zij wel of niet met Janssen of AstraZeneca geprikt worden. Als zij die vaccins niet willen, moeten zij een ander vaccin kunnen krijgen, vindt Wilders.

Baudet

Tijdens het Kamerdebat ontstond consternatie toen Thierry Baudet (FvD) een provocerend schouderklopje gaf aan D66'er Paternotte. Baudet lag toen al onder vuur, omdat hij en zijn FvD-medewerkers zich in het Kamergebouw niet goed aan de coronaregels zouden houden. ,,Dat de geïnfecteerde mij aantikt is één ding’’, reageerde Paternotte. ,,Wat ik echt onacceptabel vind is dat Baudet tegen medewerkers van het Kamergebouw aan gaat staan of zonder mondkapje bij ze in de lift springt.’’ FvD-Kamerlid Wybren van Haga maakte even later excuses voor het gedrag van Baudet.

Middelbare scholen

Het kabinet besluit uiterlijk 25 mei of het voortgezet onderwijs weer volledig opengaat, zei Rutte eerder. Het Outbreak Management Team (OMT) wordt gevraagd om te adviseren wanneer de 1,5 meterregel op de middelbare scholen losgelaten kan worden. In de volgende stap van het openingsplan - stap drie - mogen ook restaurants en musea weer open, onder bepaalde voorwaarden. Het is de vraag wanneer die stap gezet kan worden: eind deze maand of begin juni.

